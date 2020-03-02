Податкова: У лютому держбюджет отримав на 27,6% більше, ніж за аналогічний період минулого

Загальні ж доходи, за адміністрування яких відповідає ДНС, становили 37,1 млрд грн.

Про це повідомляє 24 з посиланням на ДПС.

"Наприкінці січня я пообіцяв, що податкова виконає план з надходжень до бюджету за лютий. Результат, який ми продемонстрували, говорить сам за себе. Хочу запевнити усіх, що ми не збираємося зупинятися на досягнутому, тому триматимемо і далі високу планку, яку самі ж і задали. Що б не відбувалось довкола нас, податкова виконуватиме свою роботу все ефективніше", – у зв’язку з цим заявив голова ДПС Сергій Верланов.

Також у Державній податковій службі підкреслили, що у лютому держбюджет отримав на 27,6%, або на 8,0 млрд грн, більше, ніж у лютому 2019 р.

Зазначається, що минулого місяця головним джерелом перевиконання доходів стали надходження від ПДВ завдяки підвищенню ефективності його адміністрування та впровадження оновленої системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних. Вони становили 20,8 млрд грн, що на 1,9 млрд грн, або 9,8 %, більше, ніж у лютому 2019 року.

Крім того, у податковій наголосили, що у лютому у рамках боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів у повному обсязі були виконані індикативи зі спирту (142,2%), лікеро-горілчаної продукції (111,3%), пива (127,0%) та тютюнових виробів (100%).

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук подякував Сергію Верланову за прекрасну роботу та назвав керівництво Державної податкової служби колективом чесних професіоналів.