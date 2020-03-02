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02.03.20 16:47

Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі"

Державний концерн "Укроборонпром" заявляє, що надає всебічну підтримку правоохоронним органам, які розслідують зловживання за участю колишніх співробітників підприємств держконцерну.

Правоохоронці розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань в "Укроборонпромі"

"Наразі різні правоохоронні органи розслідують близько 600 кримінальних проваджень щодо зловживань колишніх співробітників "Укроборонпрому" і підприємств, що входять до його складу", - повідомила пресслужба "Укроборонпрому" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для ефективної співпраці з органами попереднього розслідування торік держконцерн уклав меморандум про співпрацю з усіма правоохоронними органами, в рамках якого всі зацікавлені сторони отримують будь-яку інформацію про діяльність "Укроборонпрому" в рамках чинного законодавства.

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