Схоже на претензії за законослухняність, - у "Нафтогазі" прокоментували справу, відкриту АМКУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК.

"Антимонопольний комітет України сьогодні написав, що підозрює Нафтогаз у "зловживаннях при визначенні цін" на газ для потреб населення з 1 листопада 2018 року.

Станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень від АМКУ. Але, схоже, до нас є претензії за нашу законослухняність", - наголошується в повідомленні.

В "Нафтогазі" нагадують, що ціни на газ для населення в 2018 році визначалися безпосередньо Кабміном. Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 року затверджене "Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу" (ПСО), де є ціна і умови поставки газу для населення з 1 листопада 2018 року. Уряд також зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ постачальникам газу для населення на умовах, визначених документом.

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"Нафтогаз не має права не виконувати вимоги уряду, прописані у постанові про ПСО.

Однак є ще один важливий момент: жоден покупець газу в Україні не зобов‘язаний купувати газ у Нафтогазу на цих умовах. На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу - з числа як імпортерів, так і приватних видобувників", - відзначають в прес-службі НАК.

"Нафтогаз очікує на більш детальну інформацію від регулятора щодо розпочатого провадження, щоб сформувати свою юридичну позицію. Ми всебічно сприятимемо встановленню істини", - заявляють в компанії.

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Нагадаємо, 2 березня Антимонопольний комітет України почав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції.