При спробі перегляду закону про мову будемо займати дуже чітку національну проукраїнську позицію, - Юрчишин

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У нас є юридично якісний механізм виходу з дискусії про мову. В попередньому законі є відсилочна норма, яка говорить, що моменти, які не врегульовані даним законом, регулюються законом про мови національних меншин. То давайте розробляти цей законопроєкт! Чи маємо гарантувати певні права національним меншинам? Однозначно, так. Європейські стандарти тут цілком адекватні. Чи те, що вимагають апологети другої державної, вписується в цей закон? Ні. Ніякої міжнародної практики зобов’язання держави, яка має державна мову, насаджувати силою ще одну мову, - немає. Тому якщо справа піде шляхом розробки цього профільного законопроєкту, - супер. Працюємо, нема питань. Якщо ж зараз частина більшості, намагаючись повернути частину проросійського електорату, який активно іде в сторону ОПЗЖ, буде вносити цю дискусію, для нас це - червона лінія. Обмеження державної мови ми підтримувати жодним чином не будемо", - сказав Юрчишин.

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"Тому ініціаторам цих маніпуляцій доведеться – як вони це останнім часом достатньо активно роблять - позичати голоси в "Опозиційній Платформі За Життя". А для нас – це ще одна червона лінія. Тому що ми не сприймаємо якості попередньої старої політики, яка базувалася на таких розділяючих ініціативах. Коли виноситься питання мови – це питання поділу суспільства. Коли виноситься питання переоцінки Революції Гідності - це питання поділу суспільства. Тому в даному випадку ми будемо щодо цих тем займати конкретну і дуже чітку національну проукраїнську позицію", - додав нардеп.

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