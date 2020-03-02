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02.03.20 17:48

МОЗ Білорусі підтверджує "з високою часткою ймовірності" три випадки коронавірусу в країні

Міністерство охорони здоров'я Білорусі підтверджує з високим ступенем достовірності три випадки захворювання новим типом коронавірусу в країні, проте має намір перевірити ще раз дані в референс-лабораторії ВООЗ.

МОЗ Білорусі підтверджує "з високою часткою ймовірності" три випадки коронавірусу в країні

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила головний державний санітарний лікар Білорусі Наталія Жукова на пресконференції в Мінську в понеділок.

"У нас зареєстровано вже три випадки (Covid-19, - ред.), це високий ступінь достовірності", - сказала Жукова.

Водночас, продовжила вона, МОЗ ухвалило рішення направити отримані результати до однієї з референс-лабораторій ВООЗ. "Хоча в роботі наших лабораторій ми упевнені. Ми здійснюємо паралельні дослідження, не в одній лабораторії, для того, щоб переконатися і чітко розуміти, наскільки достовірні наші результати", - зазначила Жукова.

За її словами, для системи охорони здоров'я виявлені випадки захворювання означають "велику роботу для пошуку й обстеження контактних".

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Жукова повідомила, що хворих на Covid-19 виявлено в Мінську та Вітебську. Водночас детальнішу інформацію про них у МОЗ повідомити відмовилися, пославшись на конфіденційність даних пацієнтів.

За інформацією медиків, хворі на новий тип коронавірусу почуваються задовільно.

Раніше, 28 лютого, в Білорусі був зареєстрований перший випадок коронавірусу covid-19, медики виявили вірус у одного зі студентів, які приїхали з Ірану.

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