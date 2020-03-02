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02.03.20 18:27

Прокурор у Греції 3 березня розгляне справу екскомандира "Айдара" Мельничука, - МЗС

Прокурор грецького міста Салоніки 3 березня розгляне справу колишнього народного депутата 8 скликання, екскомандира "Айдара" Сергія Мельничука і ухвалить рішення про утримання його під вартою або звільнення.

Прокурор у Греції 3 березня розгляне справу екскомандира "Айдара" Мельничука, - МЗС

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на 14 год. 2 березня С.Мельничука переведено до Управління поліції м.Серрес. Начальник управління поліції запевнив консула, що права С.Мельничука не порушені, стан здоров’я задовільний, наш громадянин забезпечений усім необхідним. 3 березня на 10 год. ранку запланована зустріч з прокурором з м.Салоніки, який розгляне справу затриманого та ухвалить рішення щодо запобіжний заходу про утримання під вартою або звільнення", - зазначив Погорельцев.

Він поінформував, що наразі український консул перебуває в управлінні поліції разом з перекладачем. Найближчим часом до закладу має прибути адвокат з метою обговорення питань щодо завтрашньої зустрічі з прокурором. Представники місцевої поліції співпрацюють з консулом у справі Мельничука.

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Директор Департаменту розповів, що консульство України в Салоніках надає дружині та малолітній дитині затриманого необхідне сприяння та допомогу, зокрема йдеться про розміщення у готелі, пересування у місті Серрес, вирішення інших нагальних питань.

Мельничука затримав Інтерпол на грецькому кордоні в неділю, про що він повідомив у відео на сторінці в Facebook. За його словами, це було зроблено на вимогу Росії. Зокрема, Мельничук звернувся з проханням про надання українським посольством захисника і підкреслив, що перебував у відділенні з вагітною дружиною і дев'ятимісячним сином.

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