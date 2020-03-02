В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку зростатимуть для всіх, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомила в Facebook міністр соціальної політики Юлія Соколовська, інформує Цензор.НЕТ.

"Індексація пенсій буде! А разом із нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда і депутатський корпус розробили за дорученням президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат - вже до 2023 року розмір середньої пенсії виросте на 1200 грн", - заявила глава відомства.

За словами Юлії Соколовської, підвищення здійснюватиметься в декілька етапів. "Спочатку старші люди віком від 80 років. З урахуванням індексації вже цього року їхні пенсії в середньому зростуть на 700 грн/міс, далі - від 78, ще через рік - від 75 років і т.д.", - зазначила міністр.

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Вона підкреслила, що в уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, внаслідок якої пенсія щороку зростатиме для всіх.

За словами міністра, зростання пенсій відбуватиметься зокрема за рахунок індексації: "Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок! Наш уряд запланував це на вересень. У середньому, за рахунок індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/міс у 2020 році".

"Крім того, якщо парламент підтримає законопроєкт Мінсоцполітики №2494, то вже починаючи з цього місяця самотні пенсіонери старше 80 років отримуватимуть ще одну допомогу - на догляд! Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісяця отримуватимуть по 670 грн", - додала Юлія Соколовська.

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