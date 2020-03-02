Евакуація українців з Уханя обійшлася бюджету в 4,5 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури у відповідь на запит hromadske.
"…було виділено 4500 тис. гривень (4,5 млн грн — ред.) для здійснення евакуації громадян України та членів їхніх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)", — йдеться в документі.
Там уточнили, що кошти відомству виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
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Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.