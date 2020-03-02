Від початку доби в зоні Операції об'єднаних сил 9 обстрілів, втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"Сьогодні, 2 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначили в штабі.
"Противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномета калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни біля будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого була поранена місцева мешканка. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу", - сказано в повідомленні.
Російські найманці від початку доби 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 5 обстрілів:
- поруч із населеними пунктами Мар'їнка та Опитне - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік від Красногорівки - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 3 міни;
- в районі Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли.
- двічі поблизу Оріхового;
- в районі Новотошківського - з міномета калібру 120 мм;
- неподалік від Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника", - додали в штабі.