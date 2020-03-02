"Трубами по голові" - молдавський бізнесмен Платон змінював свою особу, щоб уникнути відповідальності за організацію вбивства, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Цеппелін.

Як зазначає видання, на початку 90-х рр. 20 ст. одним із найприбутковіших бізнесів у Молдові був бізнес із переведення в готівку грошей. Його королем став бізнесмен Віктор Платон.

За версією "Цеппеліна" цей бізнесмен був "молодим агентом ФСБ, якому виповнився лише 21 рік, у нього не було вищої освіти, але він став віце-президентом MoldIndConBank і InvestPrivatBank".

Як зазначає видання "Схема "обналу" була реалізована агентом ФСБ в Молдові за зразком тієї, що діяла в Москві, і перенесена з Росії в усі країни СНД, раніше підлеглі росіянам в СРСР. Схема дозволяла з боку Москви здійснювати строгий контроль як за молдавською економікою, так і за молдавською політикою, організованою в ідеальній піраміді корупції".

Заробивши перші великі гроші, зазначає видання, Платон почав вкладати їх у прибуткові галузі економіки. Однією з таких стала сфера цукрового виробництва.

"Король "обналу" В'ячеслав Платон у 1997-1999 роках, вчинив рейдерські атаки майже на всю цукрову промисловість на півночі республіки. Він сприяв банкрутству цукрової промисловості. Платон зруйнував цілі села на півночі країни, довів до банкрутства спеціалізовані ферми, що виробляють цукрові буряки, сировину для заводів, захоплених і розорених Платоном", - пише Цеппелін.

Цеппелін зазначає, що в 1998 році між керівником Глодненського цукрового заводу Гладковим (партнером і другом дитинства Платона) і керівником фірми "Джемі" Віктором Кюлеєм був підписаний договір про те, що фірма в обмін на цукор поставить на завод німецький турбогенератор. Після того, як обладнання було поставлено на завод, Гладков відмовився поставляти за нього решту 642 тонни цукру.

"У лютому 2001 р. Платон заявив Гладкову, що проблема з Віктором Кюлеєм буде вирішена шляхом "застосування сили" і що, оскільки він не заспокоюється, він візьме його з трубами (металевими стрижнями) зі свого турбогенератора в голові", - зазначає Цеппелін.

За інформацією видання Платон знаходить колишнього охоронця готелю Геннадія Джигана і домовляється з ним про вбивство трубами Віктора Кюлея. Джиган стає організатором убивства. Він знаходить двох виконавців і за 10 тис. у.о. готує вбивство. Двоє найнятих кілерів нападають на Кюлея, однак, після нападу йому вдається вижити. У свою чергу, Платон не виплачує Джигану другу частину грошей за вбивство - 5 тисяч доларів. Після цього Джиган іде в правоохоронні органи з явкою з повинною.

Як пише Цеппелін "В'ячеслав Платон вже був у центрі уваги Відділу з особливих справ Генеральної прокуратури Молдови, будучи підозрюваним у причетності до іншої справи замовного вбивства, свого іншого ділового партнера Василя Лаптекара".

Видання продовжує: "Дізнавшись, що зараз і Джиган "зламався" (кримінальним жаргоном) від підлеглих прокурорів і поліції, як агент ФСБ В'ячеслав Платон розумів, що ланцюжок слідчих із Кишинева стискається навколо нього. Маючи зв'язки російського агента з Кишинева, а також його зв'язки з молдавською судовою системою, він розробляє план, щоб уникнути кримінальної відповідальності. У найкращих традиціях Луб'янської служби він вирішує змінити особу.

"28 березня 2001 року, через кілька днів після явки з повинною Геннадія Джигана, громадянин Республіки Молдова Саван Микола Миколайович робить запит у центральному офісі в Кишиневі С.С. "Registru" видачу посвідчення особи в екстреному режимі. Нічого особливого на перший погляд. Але при доступі до заявки, поданої громадянином Саваном в СІ "Registru", ми виявляємо, що Саван Микола Миколайович насправді є Платоном В'ячеславом Миколайовичем, запит було здійснено останнім. Відповідно до виписки з Державного реєстру населення, Миколі Савану, особу якого взяв собі В'ячеслав Платон, на той час не було 5 років, він народився 24 серпня 1996 року. Таким чином, замовник убивства бізнесмена хотів уникнути кримінальної відповідальності", - пише "Цеппелін".

У квітні 2001 р. молдавські правоохоронці затримують Платона, у якого на руках були документи на особу Миколи Савана, а також картка "негласного інформатора" Міністерства Нацбезпеки (наступника КДБ). Однак, вже через місяць після арешту Платон за рішенням суду виходить на свободу. Незабаром після цього лікар-хірург, експерт у справі видає довідку про те, що удари, завдані металевими трубами не могли бути причиною смерті Віктора Кюле. Як пише "Цепелін" цей висновок лікаря було взято прокурором підставою для повної відмови від обвинувачень, висунутих Секцією з особливих справ Генеральної прокуратури В'ячеславу Платону, Сергію Гладкову і Геннадію Джигану".

Сага "трубами по голові" завершилася. Справу було поховано в найглибших місцях молдавського правосуддя разом із клоном Савана Миколи Миколайовича. Аграрний муніципальний радник В'ячеслав Платон, з його чистою репутацією, повернувся до турбот муніципалітету, цукру і банків. Але не надовго. Менше ніж через рік, у 2002 році, народився Кобалєв В'ячеслав Миколайович, ресторан "Кактус" біля MoldIndConBank як і раніше залишався його улюбленим місцем. Нова сага і довга кар'єра почалися для короля "обналу" з Кишинева, як рейдера, економічного вбивці й агента ФСБ, з десятками підприємств, страхових компаній і банків, спустошених у Молдові й Україні, і відмиванням десятків мільярдів доларів із Москви через російську пральню. Сагу буде завершено 25 липня 2016 року в Києві Службою безпеки України", - резюмує "Цеппелін".