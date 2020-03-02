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02.03.20 20:35

За рік понад 40 осіб померло на КПВВ на Донбасі, - Мінветеранів

У 2018 році під час перетину лінії розмежування через КПВВ померло понад 50 осіб, в 2019 році - понад 40. Зараз на пунктах пропуску чергують автомобілі швидкої медичної допомоги.

За рік понад 40 осіб померло на КПВВ на Донбасі, - Мінветеранів

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Представниками ГО "Проліска" було зафіксовано перебування на КПВВ бригад екстреної (швидкої) допомоги з автомобілем і медичними працівниками, до яких можуть звертатися особи, які потребують медичної допомоги на КПВВ "Станиця Луганська" і в окремі години роботи КПВВ в Донецькій області", - сказано в повідомленні.

У міністерстві інформують, що в 2018 році під час перетину лінії розмежування через КПВВ померло понад 50 осіб, в 2019 році - понад 40. Більшість із них були особами похилого віку. Також часто фіксувалися випадки госпіталізації до медичних установ пацієнтів із КПВВ, які потребують екстреної медичної допомоги.

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"Від початку збройного конфлікту медична допомога на КПВВ надавалася завдяки гуманітарним організаціям. Водночас питання забезпечення якісної медичної допомоги та доступу до медичних послуг на лінії розмежування є одним з головних пріоритетів діяльності уряду України. Завдання - забезпечити доступ до якісної медицини відповідно до нормативів реагування. Питання медичного транспорту порушувалося під час усіх відвідувань КПВВ", - розповів радник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Артем Саліхов.

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