Найбільш імовірною причиною катастрофи вертольота ексміністра Кутового став людський фактор, - звіт за підсумками розслідування

До такого висновку прийшло Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на остаточний звіт про катастрофу.

Згідно з документом, Кутовий, який пілотував вертоліт, увечері 20 жовтня подав заявку на використання повітряного простору, щоб полетіти зі злітно-посадкового майданчика "Київ-Челлендж" у село Нижні Млини в Полтавській області. Він отримав дозвіл від "Украероруху", хоча вранці 21 жовтня диспетчер попередив його про туман.

"О 12:45 (за Всесвітнім координованим часом. - Ред.) диспетчер польотної інформації поінформував пілота, що в Лубнах о 4:55 UTC була видимість до 100 метрів, туман. Пілот підтвердив отримання інформації ("Прийняв, по Лубнах видимість сто метрів"). Надалі пілот на радіозв'язок не виходив і на запит диспетчера о 13:27 не відповідав", - сказано у звіті Бюро.

Під час аналізу фахівці встановили, що вертоліт Кутового потрапив у туман з видимістю менше 300 метрів і низькою хмарністю. Згідно зі звітом, пілот почав швидке вертикальне зниження, щоб бачити наземні орієнтири, зачепив лижами шасі верхні гілки дерева і значно знизив повітряну швидкість.

"Це сталося раніше, ніж зменшилася швидкість зниження. Далі пілот, імовірно, перемістив важіль загального кроку вгору, щоб вирівняти вертоліт і зупинити швидке зниження. Вертоліт вирівнявся в струмінь власного несучого гвинта, вимагаючи значно збільшити потужність двигуна і необхідний загальний крок лопатей несучого гвинта. Вертоліт почав входити в режим вихрового кільця (некероване зниження з працюючим двигуном). Вийти з цього режиму польоту можливо лише збільшивши повітряну швидкість шляхом зниження вертольота. Ймовірно, пілотом була виконана спроба збільшення повітряної швидкості, але через малу висоту (менше 20 метрів), яка була у вертольота, відбулося його зіткнення із землею, руйнування і, як наслідок, пожежа", - наголошується у звіті.

Бюро прийшло до висновку, що найбільш імовірною причиною катастрофи став людський фактор: "при прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот не ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях".

Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року ексміністр Тарас Кутовий загинув в авіакатастрофі під Полтавою. Через два дні в Києві відбулася церемонія прощання із загиблим.

43-річний Тарас Кутовий був народним депутатом VII і VIII скликань Верховної Ради, міністром аграрної політики і продовольства з 2016 по 2018 рік.