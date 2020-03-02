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02.03.20 21:26

Директор "Балістики" Довгий стверджує, що на нього хочуть відкрити кримінальну справу через обмін коментарями з Венедіктовою у Фейсбуці

За словами директора компанії "Балістика" Олександра Довгого, на нього хочуть відкрити кримінальну справу, щоб він менше писав про справу неякісних бронежилетів.

Про це Довгий написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Проти мене хочуть відкрити кримінальну справу, мабуть, щоб я менше писав про справу бронежилетів. Тому що, на думку окремих осіб, я є "Основним свідком" у справі. Мабуть, тому варто основного свідка залякати кримінальним переслідуванням, щоб мовчав про відомі йому факти поставки неякісної продукції в ЗСУ", - написав він.

За словами Довгого, справу на нього хочуть відкрити через листування в Фейсбуці з в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою. 28 лютого вона опублікувала під його постом свій лист, адресований генеральному прокурору Руслану Рябошапці. У листі було зазначено, що справу про неякісні бронежилети для ЗСУ має розслідувати ДБР.

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"Я не здивуюся, якщо справу, за нібито розголошення даних попереднього розслідування, відкриють. Хоча в моєму пості, на який вони посилаються, немає жодної інформації, яку ви не зможете знайти у відкритих джерелах", - додав Довгий.

Директор Балістики Довгий стверджує, що на нього хочуть відкрити кримінальну справу через обмін коментарями з Венедіктовою у Фейсбуці 01

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