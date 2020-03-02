Фільм українського режисера Лозниці "Прощання зі Сталіним" скасували на всіх допрем'єрних показах у Москві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" представник компанії-прокатника "Престиж кіно" Валерій Мелешков.
"Картина стоїть біля нас на 5 березня, перенесення немає. Питання тільки в отриманні прокатного посвідчення, поки ми його не можемо отримати в Мінкультури. Як тільки його буде отримано, фільм вийде у прокат, домовленості з кінотеатрами є", - сказав Мелешков, уточнивши, що допрем'єрні покази картини довелося скасувати.
"Покази всі скасували, сьогодні у "Жовтні", завтра в "Лендоку" теж скасували", - додав представник компанії.
Він зазначив, що офіційної причини, чому фільму не видають прокатне посвідчення немає. Прокатник очікує, що прокатне посвідчення буде видано найближчими днями.
"Поки ми нічого не бачимо, нам ніхто офіційно не говорить, що ми порушуємо правила тощо. Нам вказують на якісь технічні невідповідності", - сказав Мелешков, уточнивши, що при здачі копії фільму в Держфільмофонд невідповідності було усунено.
Офіційного коментарю Мінкультури РФ "Інтерфакс" не має.
Фільм ґрунтується на архівних матеріалах, знятих у СРСР 5-9 березня 1953 року. 5 березня 1953 року Йосиф Джугашвілі (Сталін) помер на ближній дачі в Кунцево.
Український режисер змонтував двогодинний фільм з 35 годин архівних матеріалів. Світова прем'єра картини відбулася на Венеціанському кінофестивалі в 2019 році. Російську прем'єру заплановано на 5 березня 2020.