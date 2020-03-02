Мінекономіки ініціює демонополізацію експорту озброєння, - заступниця міністра Панаіотіді

Як пише заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді в блозі на Цензор.НЕТ, два роки тому почалася лібералізація ринку експорту озброєння: державним і приватним компаніям було надано право самостійного виходу на зовнішні ринки з продукцією власного виробництва.

"Якщо компанія виготовляє оборонну продукцію, то вона може отримати право на експорт і самостійно виходити на зовнішні ринки і торгувати своєю продукцією. Звичайно, за умови дотримання компанією всіх правил та процедур, які стосуються міжнародної передачі товарів військового призначення та подвійного використання. Але повноцінна лібералізація ринку на практиці є неможливою через досі чинний п.2 Постанови Кабміну №1228", - зазначає вона.

Документ визначає, що вийти на ринок виробники озброєння можуть тільки через погодження з "Укроборонпромом", при тому, що в цей Державний концерн входять компанії, "які виготовляють зброю та військову техніку та можуть бути прямими конкурентами".

"Уявіть, що є дві компанії, які виготовляють однакову продукцію. Одна приватна, інша - державна. При цьому, умови, в яких вони працюють, зобов’язують приватну компанію домовлятися із своїм конкурентом - державною компанією - про вартість та країну для експорту власної продукції", - повідомляє Панаіотіді.

Ця норма з’явилась ще у 1999 році, коли право на експорт військової продукції мав єдиний державний монополіст та декілька його дочірніх компаній, пише заступник міністра.

"Сьогодні в оборонно-промисловому комплексі зростає роль приватних компаній, а ліцензії на експорт мають 28 суб’єктів господарювання (більшість - теж приватні), проте підхід залишився, як і 20 років тому. Всі компанії, які отримали право на експорт, вимушені узгоджувати власні експортні ціни та ринки із "Укроборонпромом".

Треба зауважити, що отримати право на експорт військових товарів - теж вправа не з легких, оскільки це робиться за рішенням Кабміну через внесення змін до цієї Постанови КМУ №1228. Та навіть наявність цього права не дозволяє розширювати власні експортні ринки через ексклюзивні повноваження державного концерна", - вказує чиновниця.

У зв’язку із цим в Мінекономіки підготувало і винесло на громадське обговорення зміни.

"Проєкт постанови Кабінету міністрів України передбачає демонополізацію процесів зовнішнього ціноутворення при експорті суб’єктами господарювання товарів військового призначення та маркетингу збуту", - інформує заступниця міністра.

Водночас, за її словами, право звернутись за цими послугами до спецекспортерів залишиться, "але - у випадку прийняття змін - обов’язку звертатися до посередників за наявності права на експорт власної продукції не буде".

"Йдеться про рівні правила гри для державних і приватних компаній. Якщо ми говоримо про чесні правила гри - це потрібно прибирати. Якщо ми говоримо про розвиток вітчизняної оборонної промисловості та залучення іноземних інвестицій, то спрощення експорту - це нині одне з ключових завдань", - підсумовує Панаіотіді.