В Україну заборонили ввозити тварин із Китаю

Рішення про заборону ухвалила Держпродспоживслужба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"З метою мінімізації ризиків занесення на територію України збудника COVID-19, відповідно до статей 33 і 96 Закону України "Про ветеринарну медицину", з урахуванням рекомендацій, викладених у Кодексі здоров'я наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро, Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, кішок тощо) і диких м'ясоїдних тварин", - сказано в повідомленні.

У відомстві пояснили, що за офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) на території Гонконгу (Китай) було зареєстровано захворювання SARS-CoV-2 у собаки.

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"Зараз триває вивчення згаданого випадку, тварина утримувалась у тому ж будинку, де було встановлено випадок коронавірусу у власника", - додали в Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, раніше українка Анастасія Зінченко відмовилася евакуюватися з китайського міста Ухань, який є епіцентром поширення коронавірусу, оскільки місцева влада не дозволила їй взяти з собою собаку.

У посольстві України в Китаї повідомили, що зробили все, що було в їхніх силах, але не змогли отримати від китайської влади дозвіл вивезти з країни померанського шпіца Мішу. Посольство запевнило, що буде підтримувати контакт з Анастасією і з тими українцями, які залишаються в провінції Хубей, і продовжуватиме надавати їм всю необхідну допомогу.

Також Анастасії подзвонив президент Володимир Зеленський і пообіцяв знайти спосіб повернути її і собаку в Україну.