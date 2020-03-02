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02.03.20 23:53

Поїзд "Перемишль-Київ" вирушив із Польщі майже на 4 години пізніше через обрив контактної мережі, - Укрзалізниця

Більшість пасажирів поляки відправили до Львова автобусом.

Поїзд "Перемишль-Київ" вирушив із Польщі майже на 4 години пізніше через обрив контактної мережі, - Укрзалізниця

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Під час відправлення з Польщі поїзда №705 Перемишль-Київ стався обрив контактної мережі. Відправлення поїзда затрималося майже на 4 години. Зараз поїзд відновив рух за маршрутом", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, більшість пасажирів, які подорожують із Перемишля до Львова, на пропозицію польської сторони вирушили до місця призначення автобусами, а пасажирів, які мали сісти на поїзд №705 у Львові, відправили резервним поїздом до Києва.

"Причини інциденту встановлюються, на місці працює комісія. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додали в компанії.

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