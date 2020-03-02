Асадити за підтримки авіації РФ взяли під контроль місто Саракіб у Сирії

Про це повідомило агентство AMN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідно до джерела в сирійській армії, війська Асада прочісують міські квартали, намагаючись повністю очистити Саракіб від загонів збройної опозиції і їхніх союзників, щоб не допустити нового контрнаступу.

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Армія Башара Асада залишила місто Саракіб минулого тижня під тиском широкого наступу ворогів режиму, яких підтримує турецька армія.

Раніше міністр оборони Туреччини відзвітував про хід операції "Весняний щит", яку ця країна проводить у сирійській провінції Ідліб. За його словами, на сьогодні турецькі сили знищили два бойові літаки режиму, два безпілотники, вісім вертольотів, п'ять систем ППО, 135 танків, 86 гармат і гаубиць, 16 ПТРК і мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів, а також 2557 бойовиків режиму Асада.