Шлюб - союз чоловіка і жінки, Росія - продовження СРСР, - Путін запропонував поправки до Конституції

У понеділок, 2 березня, в останній день прийняття поправок до Конституції, президент Володимир Путін вніс до Держдуми свої пропозиції, вони викладені на 24 сторінках. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, Володін розповів, що Путін хоче внести в основний закон Росії згадку про Бога.

"Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також спадкоємність розвитку російської держави, визнає державну єдність, яка історично склалася", - зачитав Володін.

Також президент РФ пропонує закріпити в Конституції, що Росія є правонаступницею СРСР.

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"Російська Федерація є правонаступником Союзу РСР на своїй території, а також правонаступником (правопродовжувачем) Союзу РСР щодо членства в міжнародних організаціях, їхніх органах, участі в міжнародних договорах, а також щодо передбачених міжнародними договорами зобов'язань і активів Союзу РСР за межами території Російської Федерації", - зачитав Володін журналістам текст поправки.

Віцеспікер Держдуми Петро Толстой повідомив, що серед внесених Путіним передбачено закріплення поняття про те, що шлюб є ​​союзом чоловіка і жінки.

У проєкті поправок до Конституції РФ до другого читання зазначено, що зміни в Основному законі будуть вважатися схваленими, якщо за них проголосують більш як половина учасників загальноросійського голосування.

Очікується, що друге читання поправок до Конституції відбудеться в Держдумі 10 березня.

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