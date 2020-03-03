Виявилося, що просто новим бути недостатньо. Треба ще бути в чомусь досвідченим, - глава партії "Слуга народу" Корнієнко

Про це перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми "Свобода слова", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо нових облич, то ми не відмовляємось від цієї філософії. Ми тільки говоримо про те, що просто бути новим виявилося недостатньо. Потрібно бути новим і досвідченим у чомусь", - сказав він.

При цьому Корнієнко зазначив, що потрібно бути досвідченим не в корупції, не в політичних інтригах, не в тому, щоб по-новому обдурити виборців.

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"Це не ті, кого ми очікуємо в новому уряді ... або оновленому уряді. Ми очікуємо людей, які є новими за духом, можливо, з управлінським досвідом або в сфері державної влади, або в сфері бізнесу або управління великими компаніями, великими об'єктами", - підкреслив він.

Корнієнко вважає, що у владній команді вже працює певна система внутрішніх соціальних ліфтів, і навів як приклад віцепрем'єра - міністра розвитку громад і територій України Дениса Шмигаля, який був до цього головою Івано-Франківської обладміністрації, і, за словами депутата, показав за короткий термін якісно новий підхід до роботи.

Корнієнко також зазначив, що за час роботи нового парламенту народні депутати від "Слуги народу", насамперед, керівники парламентських комітетів та їх заступники, вже професіоналізувались, триває конструктивна робота в комітетах, і фракція не хоче відпускати цих депутатів на роботу у виконавчу владу.

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"Стосовно того, що в Україні є велика кадрова криза, то все-таки знайти 10-15 людей, які могли б очолювати міністерства, - це нормальне завдання, ми зараз над ним працюємо, проводимо консультації. І завтра під час засідання фракції ми будемо з колегами з монобільшості обговорювати фінальну конфігурацію. Переговори тривають, і депутати в них теж беруть участь", - сказав він.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.