Операцію з пересадки нирки вперше провели у львівській лікарні

Операцію провели на вихідних у Львівській міській лікарні швидкої медичної допомоги. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Дмитро захворів ще в дитинстві на ангіну, яка згодом дала ускладнення на нирки. Недуга загострилася вісім років тому і переросла у хронічну ниркову недостатність. Його донором стала рідна матір. Жінка розповіла, що раніше вже втратила одну дитину з аналогічним діагнозом. А тому нині тішиться успішній операції.

"Я дуже рада, що дала друге життя своїй дитині. Це таке щастя! І я знаю, що чимало таких матерів, які потрапили в схожу скрутну ситуацію", - зауважує жінка.

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Стан здоров'я Дмитра наразі задовільний, а чоловік з новою ниркою вже почувається добре.

"Сьогодні вже краще, значно краще, думаю через кілька днів, можливо, вже і піду", - каже Дмитро Капущенко.

Львівський медзаклад ліцензію на пересадку органів отримав лише минулого четверга, першу операцію лікарі провели вже у вихідні. Працювало дві бригади фахівців, одні робили забір нирки, інші - пересаджували орган Дмитру.

Голова львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук переконаний, що українці не повинні їздити на такі операції за кордон і просити там допомоги.

"Тому що українці заслуговують того, щоб це робилося в їхній державі, а не їздити за кордон і чекати в довготривалій черзі", - наголошує лікар.

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Наразі в Україні десятки тисяч людей потребують пересадки органів. У Львівській лікарні швидкої допомоги вже готові до трансплантації не лише, нирок, а й серця та легень. Тамтешні медики формують лист очікування і обстежують потенційних пацієнтів.