Санкції проти Росії збережуться доти, поки РФ не відмовиться від Криму, - постпред США при ОБСЄ Гілмор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор.

"Ми ніколи не відмовимося від санкцій стосовно Криму, поки вони (Росія, - ред.) не вийдуть з Криму. (...) Ми також збираємося зберегти наші санкції щодо Східної України, і я думаю, що це важливі заходи, які ми вживаємо, які є дипломатичними діями, які ми вживаємо з метою відстоювання того, що правильно", - сказав Гілмор на пресконференції.

Він порівняв невизнання входження прибалтійських республік до складу СРСР з невизнанням Вашингтоном входження Криму до складу Росії.

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"Ми ніколи не погоджувалися, що прибалтійські держави були частиною Радянського Союзу. Вони були підкорені силою. Ми ніколи не погоджувалися з тим, що це радянські соціалістичні республіки та законні частини Росії (СРСР, - ред.). Так само ми будемо відстоювати цю пропозицію (про входження Криму до складу Росії, - ред.), поки вона не зміниться. Необхідно змінити ставлення до зовнішньої політики Росії. Це ще не відбулося, але одного разу станеться, і Сполучені Штати будуть дотримуватися наших принципів і дотримуватися принципів Заключного акта (Гельсінської угоди, - ред.)", - додав Гілмор.

Нагадаємо, що США почали вводити санкції через агресію РФ проти України в Криму і на Донбасі. Під їхню дію потрапили кілька російських банків і компаній, підприємців, посадові особи високого рангу РФ і уряд президента-втікача України Віктора Януковича, "керівництво" "ДНР" і "ЛНР".