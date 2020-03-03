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03.03.20 07:41

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій, а саме:

У штабі зазначили, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. "Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу".

"Вчора, 02 березня, внаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці дістали поранення, троє – бойове ураження.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисниках населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисниках населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає.

Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб 01
Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб 02

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