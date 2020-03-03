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03.03.20 07:56

Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР

Кількість жертв нового типу коронавірусу COVID-19 в Китаї досягла 2943.

Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2943 осіб, інфікованих - 80,1 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Державна комісія з охорони здоров'я.

Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовано 80 151 підтверджений випадок зараження, з лікарень виписано лише 47 204 особи.

За добу було зареєстровано 31 загиблого від вірусу, 125 тих, що заразилися, і 2742 видужалих.

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Нагадаємо, 2 березня ще 9 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс, Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія, Португалія і Марокко. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

Крім того, захворювання на коронавірус COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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