За два дні на Донбасі знищено чотирьох найманців РФ і дві одиниці озброєння та військової техніки ворога, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"За підтвердженими даними втрати російських окупаційних військ протягом останніх двох днів становили: безповоротними - 4 людини, пораненими і травмованими - 2 людини, знищено озброєння і військової техніки - 2 одиниці", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів дістали поранення, ще троє - бойові травми.

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