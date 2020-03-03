Троє юнаків, двоє з яких неповнолітні, обдурили десятки громадян на оренді квартир, - прокуратура Києва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в м.Києві.

Як встановлено слідством, троє юнаків, двоє з яких є неповнолітніми, упродовж 2018-2019 років розміщували на популярному інтернет-сайті оголошення про здачу в оренду квартир у м. Києві.

Надалі зловмисники отримували від клієнтів передоплату за перший та останній місць оренди, однак коли останні приїжджали за адресами, потрапити до квартир не могли.

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На теперішній час встановлено понад 20 громадян, які постраждали внаслідок дій шахраїв.

У ході проведення обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, сім-карти, комп’ютерну техніку, банківські картки, за допомогою яких молодики ошукували громадян.

За результатами досудового розслідування трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста Києва.

Досудове розслідування триває.