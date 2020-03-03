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03.03.20 09:50

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексглаві зовнішньої розвідки у вигляді застави в сумі 168 тис. грн, - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), чиновнику СВР і в.о. директора держпідприємства запобіжний захід за підозрою в розтраті 2,2 млн грн.

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексглаві зовнішньої розвідки у вигляді застави в сумі 168 тис. грн, - САП

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Так, суд частково задовольнив клопотання прокурорів та детективів та застосував до колишнього заступника голови СЗРУ запобіжний захід у вигляді застави у сумі 168 тис. гривень, колишнього службовця СЗРУ – 63 тис. гривень застави та во директора держпідприємства – 231 тис. гривень застави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на підозрюваних поклали низку процесуальних обов'язків

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексчиновники зовнішньої розвідки підозрюються в завданні збитків державі на суму 2,2 млн грн, - НАБУ

Нагадаємо, ексчиновники зовнішньої розвідки підозрюються в завданні збитків державі на суму 2,2 млн грн.

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексглаві зовнішньої розвідки у вигляді застави в сумі 168 тис. грн, - САП 01

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