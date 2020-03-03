"Набридли повчання": під Києвом підліток із ножем і сокирою накинувся на тітку і 4-річного брата, постраждалі в реанімації. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області

Як з'ясувалося, підліток проживав разом з родичами окремо від матері-киянки, оскільки ходив у приватний навчальний заклад, неподалік.

"Вчора між родичами сталася чергова сварка і тоді у малолітнього виник злочинний умисел. Хлопець взяв кухонний ніж і накинувся на свою тітку – завдав їй удар ножем у груди. Жінка почала оборонятися і вихопила ножа, однак племінник побіг на кухню і взяв ще одного ножа та сокиру. Потерпіла вибігла з хати і почала телефонувати сестрі, однак, школяр вибив сокирою в неї з рук телефон та знову почав завдавати удари. Пізніше зловмисник переключився на 4-річного двоюрідного брата, якому також завдав чисельних ножових поранень. Саме в цей час додому повернулась мати кривдника, якій родичка встигла повідомити про злочин. Втім, хлопець намагався вдарити ножем і рідну мати, а потім він втік з подвір’я у невідомому напрямку", - сказано в повідомленні.

Фото: сайт Нацполіції

Поліція оперативно встановила місцезнаходження нападника. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та оголошення підозри.

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На місці події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ножі та сокиру.

Потерпілі родичі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні із множинними ножовими пораненнями, їхній стан стабільно тяжкий.

Слідчі кваліфікували цю подію за ч. 2 ст.15 (Замах на злочин), п.1 п.2 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.