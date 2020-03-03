Нові обличчя закінчилися, будуть призначати регіоналів, - Нацкорпус протестує через скасування закону про люстрацію

Про це повідомляється у телеграм-каналі партії "Національний Корпус".

На думку патріотів, скасування люстрації лобіює чинна влада, щоб мати можливість призначити в уряд та на інші державні посади людей часів Януковича.

"Реваншу не буде! 3 березня Конституційний суд України продовжить розглядати питання щодо закону про люстрацію, який передбачає, що певні чиновники часів Януковича не можуть обіймати посади у державних органах влади. "Національний Корпус" виходить на протест проти скасування закону про люстрацію та проти повернення на вищі державні посади в Україні відвертих ворогів та агентів кремлівського впливу, що готує нам "зелена влада" в колаборації з рештками Партії регіонів", – сказано у телеграм-каналі політсили.

Акція "Ні реваншу" стартувала о 9:00. Станом на зараз під стінами КСУ вже зібралося близько трьох сотень людей. До мітингуючих також приєднався лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Нагадаємо, що вже цього тижня Верховна Рада розглядатиме питання про відставку Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Серед найбільш імовірних кандидатів на його посаду ЗМІ називають Валерія Хорошковського (мультимільйонер, колишній власник "Інтеру" та перший віце-прем’єр в уряді Азарова) і Сергія Тігіпко (колишній глава фінансово-промислової групи "ТАС", був замкерівника центрального штабу "Партії регіонів" та членом уряду Азарова).