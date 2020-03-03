Заява захисника Антоненка містить об'єктивні дані, які свідчать про ознаки злочину з боку слідства, - ухвала суду. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в повідомленні адвокатів Антоненка, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 25.02.2020 у справі №757/618/20-к задоволено скаргу Кругового Дмитра Сергійовича на бездіяльність ТУ ДБР щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру після отримання відповідної заяви. Зобов'язали внести відомості до Єдиного реєстру за заявою Кругового Д.С., почати досудове розслідування і через 24 години надати заявнику виписку з Єдиного реєстру", - йдеться в повідомленні.

"4 січня 2020 року Дмитро Круговий, адвокат Андрія Антоненка, направив до територіального управління ДБР заяву про вчинення злочину працівниками ГСУ Національної поліції України, яка була отримана того ж дня о 21:16. Заява мотивована тим, що 2 січня 2020 р. в проміжок часу приблизно з 19 год 40 хв і до 22 год організована злочинна група осіб у складі старшого слідчого ГСУ НП України Катинського Олексія Ярославовича, який діяв спільно, за попередньою змовою, разом з іншою посадовою особою Національного поліції, за вказівками третьої невстановленої особи, які вони ймовірно отримували телефоном, скоїли діяння, які утворюють закінчений замах на злочин, передбачений частиною 1 статті 374 Кримінального кодексу України, а саме грубе порушення права на захист - слідчі намагалися змусити підозрюваного взяти участь в слідчому експерименті без його захисників", - пояснили адвокати.

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"Слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, оскільки станом на час розгляду скарги в суді відомості з заяви Кругового Д.С. від 4 січня 2020 р. уповноваженими особами Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві не було внесено до Єдиного реєстру і розслідування не починалося, хоча (заява. - Ред.) містить об'єктивні дані, які дійсно свідчать про ознаки злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину) ", - йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.