"Укравтодор" отримає на дороги 85 млрд грн, ОДА - 22 млрд, - координатор Національної програми "Велике будівництво" Голик

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив координатор Національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик, зазначивши що на дороги в нинішньому році будуть виділені рекордні обсяги коштів.

"Це гроші з трьох джерел. Перше - безпосередньо гроші з Дорожнього фонду. Було прийнято відповідну постанову Кабміну і 31 млрд підуть на капітальний ремонт доріг. Друге джерело - гроші міжнародних фінансових організацій, це близько 6,5 млрд грн. І третє - державні гарантії. Укравтодор планує залучити гроші держбанків - це близько 19,5 мільярда. Два необхідні для цього закони Верховна Рада нещодавно ухвалила", - зазначив Голик.

За словами координатора Національної програми "Велике будівництво", також на будівництво доріг буде спрямовано так звані гроші "Газпрому".

"Це близько 30-35 млрд, залежно від того, як вирішить Президент і уряд. Разом - близько 85 млрд, які будуть у розпорядженні Укравтодору. За всіма цими грошима вже зрозуміло, які дороги будуть зроблені, зрозуміло, де яка процедура проходить і коли закінчиться, коли будуть підписані договори з виконавцями, і коли фізично розпочнуться роботи на конкретній трасі", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Юрій Голик заявив, що "Велике будівництво" почалося вчасно завдяки своєчасному плануванню.