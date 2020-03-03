В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19, - джерело в МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я України.

Очікується, що на брифінгу о 12:00 МОЗ повідомить про це офіційно.

Як повідомлялося раніше, сьогодні відбудеться брифінг заступника Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка про ситуацію з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

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Нагадаємо, в кінці грудня 2019 в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019 nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

26 лютого вперше за межами Китаю було зареєстровано більше нових випадків зараження, ніж усередині країни. Новими осередками стали Італія, Іран, Південна Корея і Японія.

З початку спалаху коронавірусу у всьому світі зафіксовано 90 936 випадків інфікування COVID-19 і 3117 смертей. В Україні за один тиждень в лютому ГРВІ заразилися понад 217 000 осіб, а 10 пацієнтів загинули від грипу.