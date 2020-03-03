Хворий на коронавірус у Чернівецькій області не контактував з великою кількістю людей, - МОЗ

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Вчора МОЗ повідомляло про чотири підозри на коронавірус, сьогодні одна з них підтвердилась. У хворого чоловіка зафіксовані такі симптоми, як лихоманка і сухий кашель.

Зараз хворий перебуває в ізоляції. За словами Ляшка, йому могли б надавати лікування вдома, однак оскільки це перший в Україні випадок, то було вирішено помістити чоловіка в медустанову.

Читайте також: Брифінг заступника голови МОЗ Ляшка про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Він не контактував з великою кількістю людей. Ми знаємо всіх контакних, і з усіма пропрацювали. Найбільш близький - це дружина, бо вони разом подорожували. Зараз вона в самоізоляції, симптомів респіраторної інфекції у неї немає", - сказав Ляшко.

Заступник голови МОЗ підкреслив, що спрацювала своєчасна інформація МОЗ:

"Люди прислухалися до пам'ятки МОЗ про самоізоляцію і після повернення з Італії не спілкувалися майже ні з ким. Пам'ятки передаються всім, хто перетинає український кордон".

З приводу можливого часу зараження, він зазначив:

"Інкубаційний період - до 14 днів. Пік інкубаційного періоду - 5-7 день. Вони подорожували з 21 лютого. Симтоми з'явилися 28-го. Госпіталізація відбулася 29 числа. 1 березня були проведені лабораторні дослідження, результати стали відомі вчора пізно ввечері".

Також Ляшко нагадав методи профілактики гострих респіраторних інфекцій, до яких належить і коронавірус:

"Не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски, тоді, коли вони не потрібні. Оскільки це створює помилковий захист ... В першу чергу ми повинні знати, що потрібно мити руки доволі часто. Якщо немає можливість мити руки, то обробляти їх антисептичними засобами. Також ми повинні дотримуватися ізоляції або не контактувати з людьми із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. А якщо відбувається контакт, то ми повинні перебувати як мінімум на відстані 1,5-2 метри від хворої людини".

Він підкреслив, що маску повинні носити хворі люди, щоб мінімізувати подальше поширення вірусу.