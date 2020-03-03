"Опір системи триває. Але нічого страшного, ми своїх принципів не зрадимо", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це він повідомив перед засіданням Кабміну 3 березня

"Радий бачити вас у гарному настрої. У нас, очевидно, опір системи триває. Але нічого страшного, ми своїх принципів не зрадимо. Будемо працювати і сьогодні, зокрема. Думаю, що приймемо багато рішень, спрямованих на те, щоб наша держава стала більш успішною у короткостроковій і середньостроковій перспективі", - сказав він.

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Гончарук також нагадав, що минулого тижня вони зробили "важливий крок, щоб корупція зникла у Державній фіскальній службі" і "прийняли важливі рішення про заміну менеджменту в енергетичних компаніях".

Прем’єр також висловив сподівання, що нові люди "швидко припинять той безлад з оборудками, ПДВ і податками на митниці".

Нагадаємо, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка буде розглядати "питання про Кабінет міністрів України і про діяльність МВС України, СБУ, ГБР, НАБУ, Офісі Генпрокурора в сфері подолання корупції в Україні та зміцнення правопорядку".

Парламент може замінити главу уряду і призначити 4 нових міністрів.