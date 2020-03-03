Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми на Кабміні прийняли постанову, яка стосується одного з моїх улюблених проєктів. У моєму персональному списку проєктів він входить до першої двадцятки. Зустрічайте - електронні лікарняні! Над ними ми працювали кілька місяців", - розповів міністр.

За його словами, це дозволить не виписувати лікарняні на паперових бланках. Замість цього лікарі будуть робити це через простий вебінтерфейс з використанням цифрового підпису.

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Крім того, Дубілет зазначив, що нововведення не буде коштувати державі практично нічого.

"Скільки ця система буде коштувати для держави? Наскільки довго її розробляти? Майже нічого! Тому що ми робимо цю систему на базі вже існуючого програмного забезпечення Пенсійного фонду, яким бізнес і так зараз користується", - написав він.