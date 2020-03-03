Імовірність розпуску Ради наближається до нуля: "Слуга народу" вже не отримає такої кількості місць, - Арахамія

Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вже ймовірність розпуску парламенту наближається до нуля. Чому? Перше: тому, що ми не отримаємо вже такого представництва (партії. - Ред.) в Раді. Це всі розуміють. А друге: все-таки ми навчилися співіснувати один з одним. Так чи інакше, у нас останні всі зібрання мирно проходять. Є дискусії, але це робочі дискусії. Немає вже таких "живих" дискусій, як спочатку були, коли притиралися", - заявив Арахамія.

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"Ми отримали працездатну модель (діяльності) фракції. Чи були хоч раз ситуації, коли ми не проголосували те, що ми повинні були проголосувати, коли прийняли рішення щодо голосування? Не було. Були збої. Щодо "гралки"(законопрєкт про гральний бізнес. - ред.) був збій один і ще щодо якогось закону був збій. Але ми потім повернулися і підкоригували. Тобто були удари в штангу, але не було забитих голів. Це дуже важливо. А за ці пів року ми, напевно, кілька сотень законів прийняли. Це означає, що в цілому модель працює. Якщо зазирнути в процес, то є поле для удосконалення. Але якщо дивитися за результатом, то результат всіх задовольняє", - резюмував глава фракції "СН".