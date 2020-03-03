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03.03.20 12:35

У хворого на коронавірус українця поки немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії, - Радуцький

Перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус в Україні був зафіксований у громадянина, який прибув у кінці лютого з території Італії, на цей момент у нього немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії, яка властива коронавірусу, заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

У хворого на коронавірус українця поки немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії, - Радуцький

"Сьогодні в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в місті Чернівці. Хворий, який 29 числа (29 лютого, - ред.) прилетів з Італії до Румунії, там сів на свою машину і повертався додому в Україну. На кордоні України його зупинив санітарний контроль, у нього була підвищена температура, був сухий кашель, і тому його відразу доправили в домашню ізоляцію під контроль сімейного лікаря", - заявив Радуцький у вівторок журналістам у кулуарах парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова комітету з питань здоров'я нації додав, що після того, як стан інфікованого трохи погіршився, його санітарним автомобілем відвезли до інфекційного відділення.

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"Було проведено тести на грип: на один і на другій - вони були негативними. Після цього було зроблено тест на коронавірус у референс-лабораторії, і лабораторія в місті Києві підтвердила випадок коронавірусу", - розповів депутат.

За його словами, наразі у хворого немає ускладнень у вигляді вірусної пневмонії, яка властива коронавірусу.

"Цей випадок підтверджено. Все робиться чітко за протоколом ВООЗ", - сказав Радуцький.

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