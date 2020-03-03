Держава не дала жодної гривні, а в соцслужбі пропонують пожити в церкві: колишні полонені про життя після звільнення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вони повідомили "Фактам".

Напередодні Нового року відбувся обмін полоненими між ОРДЛО та Україною. Здавалося, для звільнених з катівень бойовиків закінчилося пекло і почався новий етап в житті. Їх тепло зустріли в "Борисполі" і на найвищому рівні пообіцяли максимальну підтримку. Однак через кілька днів в соцмережах і в інтерв'ю ЗМІ люди стали висловлювати образи на адресу держави, яка, на їхню думку, могла б поставитися до них з великою увагою. Чиновників звинувачували у байдужості, ігноруванні прохань і нездатності вирішити найнагальніші проблеми.

Так, колишні полонені Руслан Шейтер, Олександр Репетило і Роман Коркішко розповіли, як живуть два місяці після звільнення.

Руслану Шейтеру 26 років. Він з Мар'їнки. До війни навчався у виші і працював на шахті. У полон потрапив в жовтні 2017 року. За "шпигунство на користь України" йому дали 12 років. Зараз він з сім'єю, яку вивіз ще в 2014 році, живе в Харкові. Виховує дочку.

Шейтер розповів, що пройшов обстеження у Феофанії, де сказали, що йому потрібна щелепно-лицьова операція, проте в медико-соціальному центрі для ветеранів війни в селі Циблі стоматологи вирішили, що можна обійтися.

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Говорячи про допомогу від держави, він зазначив, що програма надання матеріальної допомоги від обласної адміністрації існує тільки для тих, хто прописаний у Харкові і в області, проте він прописаний в Мар'їнському районі, тому йому нічого не належить. Також він повідомив, що всі документи відновлював самостійно: "Подзвонили з міністерства:"Вас чекають в міграційній службі, але у нас немає машин".

З працевлаштуванням у нього теж поки не виходить: "Поки ходжу по інстанціях. Прийняли заяву про оформлення статусу переселенця. Чекаю рішення комісії про виплату обіцяних державою ста тисяч гривень. Допомогти з житлом тут не можуть. А з роботою - тільки направити в центр зайнятості. Міністерство ветеранів взагалі перервало зі мною усілякий зв'язок відтоді, як я виїхав з Києва ... У мене ще в Циблях склалося враження, що для чиновників Україна закінчується на кордоні Києва. Це село за 130 кілометрів від столиці. Вони туди просто не доїжджали. Я там пробув з 20 січня по 14 лютого, за цей час представник міністерства з'явився всього два рази. І то тому, що ми почали обурюватися. Коли збирали документи на виплату матеріальної допомоги, ми чекали два тижні, щоб вони приїхали в Циблі і забрали ці папери. Інтересу тут до мене ніхто не проявляє. Хіба що раз на місяць телефонують від Уповноваженого з прав людини і задають якісь уточнювальні питання. І все".

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Донеччанину Олександру Репетилу 36 років. До війни працював вальцювальником на Донецькому металургійному заводі. У неволі провів два з половиною роки. Зараз з родиною живе в Маріуполі. Виховує двох дітей.

Він розповів, що після лікування у Феофанії та перебування в санаторії "Лісова поляна" приїхав до Маріуполя до сім'ї. У районній адміністрації йому сказали, що допомоги не буде, з мерії подзвонили один раз.

"Нам в Києві було сказано, що на місцях Червоний Хрест кожному надасть допомогу:"Приїдете в свій регіон і зверніться, у них окрема програма на ці цілі". Я звернувся. Відповіли, що програми ніякої немає. Записали мої дані. Минуло три тижні. Тиша ... Єдина організація, яка нами тут цікавиться і щось робить, це центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді. Вони приходять, телефонують, підказують, від мого імені відправляють листи в інстанції, тобто повністю супроводжують мою родину", - розповів Репетило.

За його словами, в райадміністрації сказали, що спочатку допомогу отримують нужденні маріупольці, потім переселенці, "а потім ви" і там всього три види допомоги: перший - коли згоріло житло, другий - на ремонт квартири або будинку (але не знімної квартири), третій - на оздоровлення". Там же йому повідомили, що в міськвиконкомі нібито виділяють до 16 тисяч грн, але отримати їх взагалі нереально і заяви розглядають роками. Репетило також зазначив, що про допомогу від області звільненим з полону, яку виплачувало місто в 2017 році в розмірі 50 тис. грн, деякі чиновники навіть не чули, а щодо нього "ніхто не дзвонив".

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"Якось несподівано зателефонувала жінка з мерії:"Ой, ви, напевно, тільки вчора приїхали". Я кажу:"Та ні, вже три тижні тут". - "До нас лист з області прийшло про вас, подивлюся, чим допомогти. Вам щось треба?"Я перерахував. Більше її не чув ...", - згадав він.

"Загалом, на цей момент, я отримав 200 гривень від Недосєкіна, 200 гривень, продукти і одяг для доньки від "Карітасу" та дещо з дрібного від волонтерів, коли ми були в "Лісовий поляні". Держава нам не дала жодної гривні", - сказал він.

Роману Коркішку 41 рік. До війни працював перевізником. Возив людей з рідного Алчевська в Харків. Заарештували в липні 2018 року запідозрою в "зраді батьківщині", звинуватили у співпраці з СБУ і дали за це 12 років. Просидів півтора року. Спочатку в підвалі "МГБ", потім в СІЗО і в колонії посиленого режиму.

Він розповів, що після Феофанії і санаторію з 10 лютого перебуває в Маріуполі, живе в хостелі на гроші, які надсилає сім'я, не працює, оскільки після полону у нього сильно погіршився зір (до війни було мінус три, зараз мінус сім) влаштуватися проблематично. Дружина, двоє маленьких дітей і батьки залишилися на окупованій території і можливості їх забрати немає.

У соцслужбі сказали: "Можемо поклопотатися, щоб ви пожили при храмі. Якщо будете там виконувати якусь роботу, раз в день погодують". Я обурився: "Добре, що хоч не на паперті стояти. Люди, я ж не бомжувати сюди приїхав".

"Дзвонять з соцслужб, з райадміністрації. Але далі питань, як справи, нічого не рухається. Ні за грошовими виплатами, ні щодо житла, ні щодо роботи. Всі мовчать. Всього домагаюся сам. Питання про виплату переселенських 400 гривень комісія буде вирішувати протягом двох місяців. Одяг на мені тей само, який носив у в'язниці. Волонтери трохи допомогли з футболками, а штанів на мене не знайдеш, тому що я не маленький. у ЦНАП (Центр Надання адміністративних послуг) показав довідку з СБУ. Відповіли, що вона їм до лампочки: "Повинен бути якийсь статус. Ви ж не прості переселенці". Мовляв, тоді, можливо, будуть якісь пільги. А на цьому етапі" ви такі ж, як і всі". Так що допомоги - нуль цілих, нуль десятих ...", - сказав він.

Як повідомила раніше колишній український омбудсмен Валерія Лутковська, заручниками терористів у Донецьку і Луганську залишаються ще близько 300 осіб.