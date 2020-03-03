Зберігайте спокій, держава готова надати кваліфіковану медичну допомогу, - Гончарук про перший випадок зараження коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram
"Як і очікувалося, в Україні зафіксовано перший випадок захворювання, викликаного новим коронавірусом. Підкреслюю, держава готова оперативно реагувати і надавати кваліфіковану медичну допомогу", - сказано в повідомленні.
Разом з тим, Гончарук попросив українців зберігати спокій і отримувати інформацію тільки з офіційних джерел.
Уряд створив спеціальну інфосторінку з усією актуальною інформацією - - https://covid19.com.ua/
Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.