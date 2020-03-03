64,3% українців виступають проти відкриття ринку землі, - опитування Центру Разумкова

Про це говорять дані свіжого опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Понад три чверті опитаних (76,6%) взяли б участь у такому референдумі, якби він відбувався найближчої до дати опитування неділі. Не взяли б участі 12,8%, а решта опитаних не визначилися з відповіддю.

Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (64,3% усіх опитаних або 72,0% тих, хто взяв би участь у референдумі). 21,4% з тих, хто взяв би участь у референдумі (або 19,6% серед усіх опитаних) проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

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Зазначається, що підтримка громадянами продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення дещо зросла за останні чотири місяці: у жовтні 2019р. за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі, а у листопаді 2019р. — 68,3% тих, хто збирався взяти участь у референдумі.

Відносна більшість громадян (48,5%) підтримують блокування роботи Верховної Ради фракціями "Опозиційна платформа — За життя" та ВО "Батьківщина" з метою не допустити розгляд Закону про ринок землі. Не підтримують такі дії — чверть опитаних (25,4%). Решта опитаних не цікавляться цим питанням або вагалися з відповіддю.