Медичні маски не захищають від коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Не потрібно використовувати такі засоби індивідуального захисту, як хірургічні маски тоді, коли вони не потрібні. Оскільки це створює фальшивий обман свого захисту і не запобігає або не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких належить коронавірус", - підкреслив він.

Ляшко нагадав, що слід часто мити руки, якщо немає такої можливості - обробляти антисептиками. Також необхідно дотримуватися дистанції в 1,5-2 метри з людиною, у якої є симптоми ГРВІ.

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"Хвора людина з симптомами - це якраз та людина, якій потрібно надягати хірургічну маску, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекції", - нагадав він.

Ляшко передав заклик головного хірурга США, який відповідає за епідситуацію, не використовувати маски. За його словами, закупівля у великій кількості масок, які будуть лежати по квартирах, призведе до того, що на глобальному рівні їх ніде буде купити, коли в лікарнях введуть масковий режим.

Заступник міністра додав, що такі рекомендації закликали поширювати представники Всесвітньої організації охорони здоров'я.