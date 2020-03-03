З квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram.

"Із квітня українці зможуть оформити лікарняний онлайн — більше не потрібно виписувати їх на паперових бланках та зайвий раз йти до поліклініки. Уряд запроваджує систему електронних лікарняних. Лікар зможе електронним підписом затвердити документ", - повідомив він.

За словами Гончарука, система буде автоматично надсилатиме інформацію про лікарняний роботодавцю працівника та до Фонду соціального страхування.

Також читайте: Кабмін затвердив електронний лікарняний, впровадження почнемо в квітні, - Дубілет

"По-перше, це пришвидшить процедуру отримання страхових виплат. По-друге, зменшить шахрайство навколо цієї теми, коли фейкові лікарняні купували за 200-300 грн", - зазначив прем'єр.

Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.

Систему створили на базі вже наявного програмного забезпечення Пенсійного фонду.