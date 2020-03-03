Міністерства, які не виправдали свого злиття, розділять, - "слуга народу" Верещук

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Перше, що варто зробити - це розділити ті міністерства, які не виправдали свого злиття на початку нашої каденції. Наприклад, я говорю про Міністерство економіки - воно дуже потребує поділу, де аграрна сфера матиме окремо міністра, де промислова буде представлена, якщо не віцепрем'єром, то окремим міністром ... Я також вірю, що Міністерство культури буде рано чи пізно теж розділене, тому що спорт вимагає особливої ​​уваги, як і культура, і туризм. Коли ми говоримо про енергетику, то я також вірю, що енергетика буде розділена на міністерство екології та енергетики", - сказала Верщук.

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На запитання про те, чи будуть змінені керівники деяких міністерств, вона відповіла: "Мені відомо, що йдеться про міністерство економіки, яке буде розділене. Я не знаю, чи позбудеться пан Милованов своєї посади, але я знаю, що точно пропонують нових додаткових міністрів. Тут йдеться скоріше про те, що будуть нові міністерства створені. Наприклад, я знаю, що буде міністерство з питань тимчасово окупованих територій, де теж буде новий глава. Я знаю, що пані Коляда, яка тільки приступила на цю посаду, ще на самому початку говорила, що буде важко поєднати міністерство ветеранів та окупованих території. Час показав, що це дійсно було неефективно і помилково ... Тому ми зараз переорієнтуємося, перепрофілюємо".