Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.03.20 13:26

З початку доби найманці РФ випустили 33 міни з 82-мм мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Широкиного і Лебединського, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12.00, ворог вже п’ять разів порушив режим припинення вогню на Маріупольському напрямку. У всіх випадках противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, випустивши 33 міни.

З початку доби найманці РФ випустили 33 міни з 82-мм мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Широкиного і Лебединського, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так починаючи з 4 ранку, грубо порушуючи Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації з напрямку Саханки чотири рази обстріляли позиції українських Захисників неподалік Широкиного з міномету калібру 82мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також, вранці, протягом 40 хвилин, з міномету калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та іншого легкого піхотного озброєння окупаційні війська вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Лебединського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм, за добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

"За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає", - сказано в повідомленні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100