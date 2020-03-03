Кабмін запустив сайт про коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сайт "Що треба знати про новий коронавірус" містить 4 розділи: Ситуація в Україні, Як передається хвороба, Як запобігти захворюванню, Надійні джерела інформації.
Ресурс дає відповіді на кілька пов'язаних з вірусом питань. наприклад:
Чи є ліки від захворювання, викликаного новим коронавірусом?
Як передається захворювання?
Як відбувається діагностика?
Хто є групою ризику?
Як себе захистити від вірусних інфекцій?
На сайті також зібрали кілька інформаційних матеріалів про те, як запобігти захворюванню COVID-19.
"Поширюйте інформацію про те, як запобігти COVID-19. Діліться на роботі, вдома і серед друзів у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.