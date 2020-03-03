Кабмін запустив сайт про коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сайт "Що треба знати про новий коронавірус" містить 4 розділи: Ситуація в Україні, Як передається хвороба, Як запобігти захворюванню, Надійні джерела інформації.

Ресурс дає відповіді на кілька пов'язаних з вірусом питань. наприклад:

Чи є ліки від захворювання, викликаного новим коронавірусом?

Як передається захворювання?

Як відбувається діагностика?

Хто є групою ризику?

Як себе захистити від вірусних інфекцій?

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На сайті також зібрали кілька інформаційних матеріалів про те, як запобігти захворюванню COVID-19.

"Поширюйте інформацію про те, як запобігти COVID-19. Діліться на роботі, вдома і серед друзів у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.