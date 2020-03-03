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03.03.20 13:32

Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП

Посли країн G7 зустрінуться з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою на тлі чуток про його можливу відставку.

Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП

Про це пише в Facebook посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішню зустріч послів країн "Великої Сімки" (G7) з Генеральним прокурором Рябошапкою, щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Дипломатичне представництво США не уточнило, о котрій відбудеться зустріч.

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Раніше Рябошапка заявив, що не відкидає можливості голосування в Раді за його відставку, однак висловив упевненість, що потрібна кількість голосів не набереться.

Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення значного прогресу в роботі ОГП 01

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