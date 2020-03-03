Депутата Київради Сагайдака призначено заступником міністра інфраструктури

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про призначення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 3 березня.

На сайті НАЗК йдеться, що Сагайдак подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра інфраструктури ще 19 лютого 2020 року.

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За інформацією LB.ua, Ілля Сагайдак в 2012 році став кандидатом у народні депутати від "Батьківщини", балотуючись по 5 виборчому округу в Керчі. На виборах він зазнав поразки, після чого став директором ТОВ "Фенікс-капітал".

Після Революції Гідності став першим заступником голови Шевченківської РДА, в 2014 очолив РДА Святошинського району. У жовтні 2015 став депутатом Київської міської ради VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". З 2016 був заступником голови КМДА Віталія Кличка. У лютому 2017, після обвалу Шулявського шляхопроводу, Кличко ініціював відставку Сагайдака, однак звільнений з посади заступника він був тільки в липні.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року Сагайдак спільно з Олександром Пабатом, Олегом Петрівцем і Олександром Харченком покинув фракцію "Європейська Солідарність" у Київраді. Згідно з даними на сайті Київради, зараз він входить до складу депутатської групи "Київська команда", головою якої є Сергій Гусовський.