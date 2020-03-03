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03.03.20 14:13

"Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США

Народний депутат України Олександр Дубінський і адвокат Т. Костіна передали міністру внутрішніх справ Арсену Авакову матеріали за фактами можливого стеження в Україні за посадовими особами США.

"Слуга народу" Дубінський передав МВС дані про можливе незаконне стеження в Україні за посадовими особами США

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.163 КК України. Всі надані матеріали долучені до матеріалів цього кримінального провадження.

Хід цього розслідування перебуває під особливим контролем керівництва Міністерства внутрішніх справ України", - йдеться в публікації.

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Раніше повідомлялося, що МВС України та посольство США будуть розслідувати можливу стеження за експослом США в Україні Марі Йованович.

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