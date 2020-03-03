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03.03.20 14:10

Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України"

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу ще 431 державного об'єкта на приватизацію.

Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

За даними відомства, сьогодні уряд передав рекордний 431 державний об'єкт Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації. Разом Уряд за 6 місяців уже передав 961 об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того.

"За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об'єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 рік передано всього 93 об’єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми та збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця", - коментує рішення Уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Крім того, Уряд передав на велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод"), АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація", ДАК "Хліб України", ДП "Артемсіль". На підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

На підприємствах буде проведена реструктуризація і підготовка до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

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