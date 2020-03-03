Кабмін направив на приватизацію понад 430 держоб'єктів, серед яких завод "Більшовик", "Артемсіль", ГПЗК і "Хліб України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

За даними відомства, сьогодні уряд передав рекордний 431 державний об'єкт Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації. Разом Уряд за 6 місяців уже передав 961 об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того.

"За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об'єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 рік передано всього 93 об’єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми та збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця", - коментує рішення Уряду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Крім того, Уряд передав на велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод"), АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація", ДАК "Хліб України", ДП "Артемсіль". На підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

На підприємствах буде проведена реструктуризація і підготовка до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.