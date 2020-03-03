Міносвіти встановило мінімальну ціну на навчання за контрактом для 38 спеціальностей

Як повідомили у Відділі зв'язків із засобами масової інформації Міністерства освіти і науки, відповідне рішення уряд ухвалив 3 березня, передає Цензор.НЕТ.

У МОН зазначають, що з 1 вересня для вступників на найбільш популярні спеціальності контрактне навчання буде коштувати не менше 60% вартості, яку платить за бюджетні місця держава.

"Мінімальна вартість навчання встановлюється лише для 38 спеціальностей, які є найбільш популярними серед контрактників. Це переважно ті спеціальності, на які вступає набагато більше вступників, ніж є відповідних вакансій на ринку праці. Серед них: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, дизайн, туризм, готельно-ресторанна справа та інші. Тобто правило мінімальної вартості на контракт не зачепить інші 83 спеціальності: інженерні, технологічні, гуманітарні, природничі, аграрні, педагогічні науки", - йдеться в повідомленні.

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Приведення вартості контракту до фактичних витрат університетів відбуватиметься поступово: у 2020 році становитиме 60% від держфінансування на 1 студента в університеті, у 2021 – 70% та у 2022 – 80%. Мінімальна ціна контрактного навчання діятиме для державних університетів та тих приватних, які отримуватимуть державне фінансування.

Вартість навчання буде корелювати з доходами людей у регіоні. Якщо ціна буде вище, ніж три середні офіційні заробітні плати в області, університети зможуть не підвищувати її.

"Індикативна собівартість по-різному вплине на ціни в різних закладах та регіонах. Наприклад, цього літа вона не зачепить більшість закладів Києва, Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та Івано-Франківської областей", – відзначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

У МОН зазначили, що громадяни мають право отримати податкову знижку на витрати на навчання. Батьки студентів або самі студенти, якщо вони протягом навчання працюють, можуть повернути 18% вартості контракту. У той же час держава буде надавати пільгові кредити за ставкою 3% на навчання в університетах.

Зазначені зміни не стосуються студентів, які вже навчаються. В освітньому відомстві відзначають, що введення індикативної собівартості є одним з аспектів реформи фінансування та управління вузами, концепцію якої міністерство представило в грудні 2019 року.